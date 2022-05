Überlinger Polizei ermittelt gegen Bücherwerfer

Lesen bildet, heißt es. Jene Menschen, die am Dienstagabend im Überlinger Ortsteil Nesselwangen unterwegs waren und nun von der Polizei gesucht werden, waren an Bildung aber scheinbar nicht sonderlich interessiert. Statt Bücher zu lesen warfen sie selbige nämlich auf Autos.

Gegen 21.30 Uhr soll das in der Hohenfelsstraße passiert sein. Nachdem ein beworfener Autofahrer den Vorfall der Polizei gemeldet hatte, überprüften die Beamten den fraglichen Bereich, wo zahlreiche Bücher, die offenbar aus einer Tauschecke in einer nahegelegenen Telefonzelle stammten, auf und neben der Fahrbahn lagen. Menschen, die sie dort hingeworfen haben, trafen die Beamten nicht mehr an. Am Wagen des beworfenen Autofahrers entstand kein Sachschaden.