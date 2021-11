Überlinger Landschaftsarchitekt nimmt an COP 26 teil: „Der Wunsch nach Zielen lag in der Luft“

COP 26 steht abgekürzt und übersetzt für „United Nations Framework Convention on Climate Change, 26th Conference of the Parties“. Die 26. UN-Klimakonferenz wurde vom 31. Oktober bis zum 12. November im schottischen Glasgow abgehalten. Veranstaltet wurde die Konferenz von Großbritannien in Partnerschaft mit Italien. Begleitet wurde die Konferenz von vielen Protesten durch Klimaaktivisten, wie etwa der Fridays for Future-Bewegung. So gab es am 7. November eine Demonstration mit 100 000 Teilnehmenden. Kritisiert wurde unter anderem, dass es die Politik nicht schaffen würde, sich ausreichend mit dem Klimanotstand zu befassen, sondern wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stünden. (Quellen: Wikipedia/BBC)