Überlingen feiert im Uferpark

Dank der Landesgartenschau, die Überlingen 2021 ausgerichtet hat, ist ein rund sechs Hektar großer Uferpark im Westen der Stadt entstanden. Der Uferpark ist zu einem Ort der Begegnung und Lieblingsplatz vieler Überlinger geworden. Er bietet durch seine abwechslungsreiche Gestaltung, den neuen Seezugängen und Freiräumen beste Voraussetzungen, um dort das zweitägige Uferpark-Fest am Wochenende vom 17. und 18. September ausgiebig zu feiern.

„Die Stadtkapelle Überlingen freut sich, diesen Lieblingsplatz mit einem bunten Fest für Überlingen zu bereichern“, sagen Ulrich Bäumler und Ralf Ochs von der Stadtkapelle während den Vorbereitungen. Eröffnet wird das Fest am Samstag um 15Uhr durch OB Jan Zeitler. Neben einem vielseitigen musikalischen Programm mit regionalen Künstlern wird am Sonntag auch für die jüngsten Besucher einiges geboten. Vom Kinderschminken und -basteln bis hin zu den beliebten Spielekästen, die bereits am Überlinger-Tag auf der Landesgartenschau für viel Freude bei den Familien gesorgt haben.

Besucher können das besondere Flair am Samstagabend im bunt illuminierten Uferpark mit abwechslungsreicher Musik genießen. Am Sonntag ist dann die gesamte Familie zu einem bunten Programm mit der Stadtkapelle und der Rentnerband der Stadtkapelle eingeladen. Der Eintritt ist frei.