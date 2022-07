Überlingen feiert Fest der Begegnung

Die Stadt Überlingen und das Landratsamt Bodenseekreis laden für Samstag, 9. Juli, unter dem Motto „Mittendrin“ zu einem bunten Aktions- und Begegnungstag für Menschen mit und ohne Behinderung ein. Mehr als 25 Einrichtungen und Initiativen machen mit und organisieren ein Bühnenprogramm, Mitmachaktionen, Verkaufsstände und bieten Essen und Trinken an. Das Fest zwischen Landungsplatz und Mantelhafen soll das Thema „Inklusion“ in die Öffentlichkeit bringen und beispielhaft zeigen, wie die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gelebt wird und gelingen kann, teilt das Landratsamt mit.

Das Programm auf der Bühne am Landungsplatz startet um 11 Uhr mit einem musikalischen Auftakt. Um 11.30 Uhr werden Landrat Lothar Wölfle und Oberbürgermeister Jan Zeitler das Fest offiziell eröffnen. Dazu tritt der Glockenchor der Camphill-Dorfgemeinschaft Hermannsberg auf. Auf der Bühne geht es dann bis 18 Uhr mit Tanzvorführungen, Chorgesang und viel Musik weiter.

Ein Bewegungs- und Wahrnehmungsparcours lädt zum Ausprobieren ein und schafft Verständnis für die Geschicklichkeit, mit der sich Menschen mit Handicap im Alltag bewegen. Direkt an der Ufermauer machen die Marinekutter des Vereins sozialpädagogisches Segeln fest und bieten Rundfahrten an. Wer möchte, kann dem Überlinger Mundmaler Lars Höllerer über die Schulter schauen und dessen Kunst auch selbst ausprobieren. Gegenüber befindet sich die „Speakers Corner“ mit den Selbstvertretern der Lebenshilfe Vorarlberg. Hier wird das Thema „Inklusion“ diskutiert.

An mehreren Informationsständen präsentieren sich verschiedene Einrichtungen mit ihren Angeboten für Menschen mit Behinderung. Sie greifen wichtige Themen auf, zum Beispiel Gebärdensprache, berufliche Chancen oder Selbsthilfe. Einige Einrichtungen bieten an ihren Ständen auch selbst hergestellte Produkte an, ein farbenfrohes Angebot an Keramikarbeiten, Filzarbeiten, Weberei-Produkten, Holzspielzeug, Papierarbeiten, selbstgezogenen Kerzen und weiteren kunsthandwerklichen Arbeiten.

Am Sonntag, 10. Juli, zeigt das Kino Cinegreth am Landungsplatz 14 ab 18 Uhr den Film „Das weiße Rauschen“ (Eintritt: vier Euro). Dieser Film schildert den Weg eines jungen Mannes, der an einer Psychose erkrankt. Die Initiative Psychiatrie-Erfahrener Bodensee und der sozialpsychiatrische Dienst der Pauline13 laden danach zu einer Diskussion über den gesellschaftlichen Umgang mit psychischen Erkrankungen ein.