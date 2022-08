Troeger und Wollmann segeln auf Platz drei

Acht Jugendliche vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen haben sich für die Gemeinsamen Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft in Kiel qualifiziert. Besonders erfolgreich waren dabei Constantin Troeger und Greta Wollmann, die im 420er auf Platz drei segelten.

Mit dem Ergebnis zeigte sich Troeger sichtlich zufrieden. „Wir sind sehr zufrieden mit dem dritten Platz, auch wenn der zweite Platz drinnen gewesen wäre. Wir haben sehr viel gelernt“, sagte der 14-Jährige. Besonders herausfordernd für das junge Team sei laut Mitteilung die hohe Welle und starke Strömung sowie zwei Protestverhandlungen auf Englisch gewesen. Im Endeffekt sind die Überlinger damit gut umgegangen, wie der dritte Rang in der U17-Wertung der Bootsklasse 420er sowie der achte Gesamtrang von insgesamt 56 gestarteten Booten zeigen. Nächstes Jahr dürfen die beiden noch einmal in der U17-Wertung antreten. Das zweite Überlinger Team, Ines Riedel und ihre Schwester Susanne Riedel, erreichte Platz 16.

Erste Jugendmeisterschaft für Nicolas Troeger

Zur Gemeinsamen Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft kommen alle Jugend-Bootsklassen alle vier Jahre zusammen. Vom BYCÜ waren neben Troeger/Wollmann und Riedel/Riedel noch zwei weitere Teams am Start. Im Optimisten belegte Antonia Harberg den 145. Platz und Nicolas Troeger den 150. Platz von 269 gestarteten Booten. Für Nicolas Troeger war es die erste deutsche Jugendmeisterschaft. Tamina Polte segelte sich auf Platz acht der U16-Wertung, insgesamt bedeutete das der elfte Platz von 73 Booten. Rebekka Martin schaffte es auf Rang elf U16-Wertung und Platz 30 der Gesamtwertung im ILCA 4. Amelie Ritschel landete im ILCA 6 auf dem 66. von 81 Plätzen.

Diese Meisterschaften in Kiel-Schilksee fanden Mitte August statt. Als nächstes Event steht die Landesjugendmeisterschaft Baden-Württemberg in Überlingen (8. bis 11. September) an.