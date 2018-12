Ein Sachschaden von rund 50 000 Euro ist am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in Brachenreuthe entstanden. Der auf dem Gelände einer Schule freistehende Traktor geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an, teilt die Polizei mit.