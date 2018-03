Tauchunfall am Bodensee beschäftigt Polizei

Am frühen Samstagabend kam es gegen 19:00 Uhr nach einem Nachttauchgang im Bodensee vor Überlingen auf Höhe des Minigolfplatzes zu einem Zwischenfall.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, kam es beim Beenden des Tauchganges zu einem unerwarteten Ereignisses. Aus der vierköpfigen Gruppe heraus konnte sich ein Taucher, der ein Kreislauftauchgerät verwendete, nicht mehr richtig bewegen.

Der aus dem nordbadischen Raum stammende 51-jährige Sporttaucher wurde daraufhin durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert und dort in einer Druckkammer behandelt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang durch die sachbearbeitende Wasserschutzpolizei in Überlingen dauern an. Einem Polizeisprecher zufolge war zunächst noch unklar, ob es möglicherweise ein Problem an seinem Gerät zur Versorgung mit Atemluft gab — oder ob der Vorfall gesundheitliche Gründe hatte.