Tanzschule No. 10 eröffnet Außenstelle in Überlingen

Die Tanzschule No. 10 aus Friedrichshafen hat eine Außenstelle in Überlingen eröffnet. Sie befindet sich im Oberriedweg und wird von Andreas Sieber geleitet.

Die Gründung der neuen Tanzschule in Überlingen begann Mitte August, als mit dem Umbau einer ehemaligen Videothek begonnen wurde, heißt es in einer Pressemitteilung. Inhaber Thomas Schütze sagte in seiner Eröffnungsrede, dass mit dem Umbau helle und moderne Räumlichkeiten entstanden seien, die nun der Bevölkerung aus Überlingen und dem Umland wieder die Möglichkeit geben, in Überlingen zu tanzen.

Auch Hardy Hermann vom Bund Deutscher Tanzlehrer (BDT) freute sich, dass die Lücke, die am Bodensee entstanden war, nun mit der Tanzschule No.10 wieder gefüllt werden konnte. Geschäftsstellenleiter Andreas Sieber freut sich schon sehr, dass es in Überlingen endlich los gehen kann. Einige Kurse haben bereits begonnen. Ab Januar startet auch die neue Saison mit Tanzkurse. Das Angebot richte sich an Kinder, aber auch an Erwachsene. Für Senioren wird Rollstuhl- und Rollatortanz angeboten.

. Ab 13 Uhr gingen die Türen der neuen Tanzschule für die Öffentlichkeit auf. Die große Resonanz überraschten Inhaber Thomas Schütze und Außenstellenleiter Andreas Sieber. Es gab den ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein Tanzvorführungen, angefangen von Kindertanz, Ballett, Hip Hop, Breakdance, West-Coast-Swing, Line-Dance, Tango Argentino, Salsa und Discofox.

Neben den Tanzkursen ist einmal im Monat eine Tanzparty für alle tanzbegeisterte Überlinger geplant. Außerdem steht eine Party an: Am Samstag, 5. Januar, wird dort unter dem Motto ,,Happy-New-Year-Party“ gefeiert.