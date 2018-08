Töpfermarkt in Überlingen

Mehr als 90 Kunsthandwerker aus dem In- und Ausland verwandeln Überlingen am Bodensee von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, in ein Paradies für Keramikliebhaber. Entlang der Seepromenade und vor der Kulisse des Bodensees präsentieren sie im Rahmen des Internationalen Töpfermarktes drei Tage lang ihre hochwertigen Handwerksstücke. Dank der Vielfalt findet sich für jeden Geschmack etwas Passendes: von Geschirr über Gartenskulpturen und Keramikbrunnen bis hin zu Schmuck, Dekoartikeln und kunstvollen Unikaten.

Der Töpfermarkt kostet keinen Eintritt und hat an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.