Strandrasen-Exkursion zu Raritäten im Uferpark

Die Arbeitsgruppe Bodenseeufer (AGBU) und der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Boddenseekreis laden am Sonntag, 1. Mai, um 10 Uhr zu einer Führung in den Uferpark-West in Überlingen ein. Auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände wurden im Uferbereich einige sehr seltene Pflanzenarten der so genannten Strandrasen ausgepflanzt, zum Beispiel das Bodenseevergissmeinnicht oder die Bodenseeschmiele. Laut Mitteilung des Landratsamtes sind beide Arten echte Kleinode, da sie als endemische Arten weltweit nur noch am Bodensee natürlich vorkommen. „Das Bodensee-Vergissmeinnicht blüht zwar hübsch blau, aber ist beileibe nicht auffällig oder häufig“, erläutert Exkursionsleiter Daniel Doer. „Insofern wissen auch viele Einheimische vermutlich gar nichts von den seltenen Pflanzen, die hier bei uns an ausgewählten Standorten am Bodensee wachsen“, vermutet der LEV-Geschäftsführer. Die zweite Exkursionsleiterin Irene Strang kümmert sich für die Arbeitsgruppe Bodenseeufer seit vielen Jahren um die Erfassung und den Schutz der Strandrasen-Arten. Sie ist daher froh, dass diese in Kooperation mit der AGBU im Landesgartenschaugelände ausgepflanzt wurden: „Das gibt uns Gelegenheit, bei der Exkursion Informationen zu den Arten mit einer spannenden Ökologie zu geben und zu erläutern, was man außerhalb vom Uferpark zum Schutz der seltenen Strandrasen tun kann“. Die Exkursion ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.