Stockacher Kandidat heimst bei „Wer wird Millionär“ großen Gewinn ein

Mit viel Selbstvertrauen: So hat sich der Stockacher Heiko Schliek bei seinem Auftritt in der Quizshow "Wer wird Millionär" die meiste Zeit gezeigt. Am 15. und 22. August wurden die Folgen mit ihm ausgestrahlt. Schlussendlich ging er mit 64000 Euro nach Hause.

Viele der Fragen hat Schliek mit großer Sicherheit und eigenen Erklärungen beantwortet. Nach seinem ersten Auftritt war er bereits bei der 8000-Euro-Frage und hatte noch drei Joker übrig. Gebraucht hat er sie erst ganz zum Schluss: Um sich die 64000 Euro Gewinnsumme zu sichern.

Kandidat erzählt von seiner Begegnung mit Nelson Mandela

Wenn er nicht gerade bei Günther Jauch auf dem Quizstuhl sitzt, ist Schliek Hoteldirektor auf einem Kreuzfahrtschiff. Von seinem Job hat er auch einige Geschichten mit in die Sendung gebracht: Zum Beispiel von dem Tag, an dem Nelson Mandela ihm zugelächelt habe. Auch verraten hat er, dass es im echten Leben auf dem Kreuzfahrtschiff nicht ganz so zu geht, wie in der bekannten Filmreihe "Das Traumschiff". Ehen zu kitten gehöre zum Beispiel seltenst zu den Aufgaben des Bordpersonals, erzählte er in der Sendung.

Am Ende haben ihm bei der Frage um 125 000 Euro nicht einmal der 50:50 und sein Telefonjoker noch geholfen. Darauf zu pokern, dass im lateinischen Namen für Äpfel das Wort "Malus", also "schlecht", drinsteckt, das hat er lieber nicht riskiert und ist aus dem Spiel ausgestiegen. Auch so könne er sich nicht beschweren, scherzte er beim Abschied mit Günther Jauch.

"Wer wird Millionär" ist eine der bekanntesten Quizshows in Deutschland. Schon seit über 20 Jahren bringt Moderator Günther Jauch seine Kandidaten ins Schwitzen. Ausgestrahlt wird die Sendung bei RTL und online im Stream bei RTL+.