Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen „Skimming“

Knapp drei Monate, nachdem die Polizei zwei Männer beim Versuch, einen Geldautomaten der Volksbank Überlingen zu manipulieren, auf frischer Tat ertappt und festgenommen hat, hat die Staatsanwaltschaft Konstanz nun vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts Konstanz Anklage gegen die zwei Bulgaren erhoben.

Den beiden Männern im Alter von 42 und 36 Jahren wird vorgeworfen, als Mitglied einer Bande zwischen Ende 2010 und Juni 2011 im süddeutschen Raum durch spezielle Aufsteckgeräte an mehreren Geldautomaten Daten von EC- und Kreditkarten ausspioniert zu haben (Fachjargon: „Skimming“) – unter anderem am 13. Mai in der Meersburger Filiale der Volksbank Überlingen (die SZ hat darüber berichtet). Mit den geklauten Daten sollen die beiden allein bei der Volksbank Überlingen Bargeld von mehr als 40 Konten abgehoben haben. Der Schaden für das Geldinstitut belief sich auf rund 100 000 Euro.

Einen knappen Monat später tappten die beiden Männer dann in Überlingen in die Falle. Weil man bei der Volksbank damit rechnete, dass die Datendiebe am Pfingstwochenende, wenn viel Betrieb ist, noch einmal versuchen würden, Geldautomaten zu manipulieren, richtete die Bank einen Bereitschaftsdienst ein, der die Protokolle an den Automaten überwachte. Und tatsächlich: Die beiden Angeklagten kamen nach Überlingen und brachten am Geldautomaten auf dem Kartenschlitz einen Aufsatz auf, mit dem die Daten ausspioniert werden können. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera beobachtet. Als sie das Gerät einige Stunden später wieder entfernen wollten, waren Polizisten in Zivil bereits vor Ort, um die Männer festzunehmen.

Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft. Angeklagt sind sie nicht nur wegen der beiden Fälle in Meersburg und Überlingen. Auch in Radolfzell, Crailsheim und Rottweil sollen sie Geldautomaten manipuliert haben. Während der jüngere der beiden Angeklagten zu den Vorwürfen bislang schweigt, hat der ältere laut Staatsanwältin Dr. Stefanie Rumpf zumindest einen Teil der Taten eingeräumt. Der Termin der Hauptverhandlung vor dem Landgericht Konstanz steht noch nicht fest, Rumpf geht aber davon aus, dass er noch in diesem Jahr stattfinden wird.