Sprache als Nahrung für unsere Seele

Viele Literaturfreunde, darunter Prominenz aus Kultur und Politik, sind am späten Sonntagmorgen zur festlichen Verleihung des Bodensee-Literaturpreises der Stadt Überlingen an die Schriftstellerin Eva Gesine Baur in den Kursaal in Überlingen gekommen. Der seit 1954 vergebene Preis ist einer der ältesten Literaturpreise überhaupt, wie Oberbürgermeister Jan Zeitler mit Stolz erwähnt.

Mit einem ersten Höhepunkt beginnt die Feier: Professor Linus Roth ist eigens für die Preisträgerin angereist und spielt für sie auf seiner Stradivari von 1703 eine Bach-Sonate, später noch Werke von Mieczysław Weinberg und Eugène Ysaÿe. Die Preisträgerin hat ein sehr enges Verhältnis zur Musik, ihre Gesangslehrerin Gerlinde Schmid-Nafz sitzt in der ersten Reihe.

Oberbürgermeister Zeitler fragt in seiner Begrüßung nach dem Sinn von Literaturpreisen und von Sprache überhaupt: „Der Umgang mit Sprache öffnet Räume, Sprache ist vor allem eines: Nahrung für die Seele – Autoren laden dazu ein, in der Sprache zu sein.“

Als Laudator spricht Franz Hoben, stellvertretender Leiter des Häfler Kulturbüros und einer der sieben Juroren, die rund um den See leben. Wieder einmal staunen alle über die immense Belesenheit von Franz Hoben, der auch Geschäftsführer der Literaturstiftung Oberschwaben ist. Hoben öffnet den Blick für das Werk einer Autorin, die Operngesang gelernt und Kunstgeschichte, Musik- und Literaturwissenschaft studiert hat, einer Autorin, die unter ihrem Namen Eva Gesine Baur Sachbücher und Biographien schreibt und unter dem Pseudonym Lea Singer fiktionale Literatur veröffentlicht, Romane über historische Stoffe und reale Personen.

Hoben setzt Akzente, greift heraus, lobt die Präzision, die genaue Recherche, mit der die promovierte Autorin – „eine der gebildetsten, belesensten, neugierigsten Schriftstellerinnen, eine ‚poeta doctus‘“ – an die Arbeit gehe und sich „mit lebendigster Beweglichkeit im Dickicht der Städte und in deren sozio-kulturellen Räumen“ bewege.

Eva Gesine Baur interessiert das Menschliche, interessieren die Menschen, sie zeigt sie in ihrem ganz normalen Leben. Hoben schwenkt auf Mozarts viel gescholtene Frau Constanze, deren Bild die Autorin entschieden zurechtgerückt hat, und auf den Pianisten Paul Wittgenstein, der zeitlebens unter der äußersten Gefühlskälte in seiner Familie gelitten habe („Konzert für die linke Hand“). Hoben zeigte auch die Art, in der die Autorin arbeitet, die virtuos die Techniken des Schreibens beherrsche, eine „Poesie des Faktischen“, die sie selbst so beschreibt: „Geschichte spürbar zu machen gelingt am besten, wenn ich sie in all ihren sinnlichen Manifestationen erfasse.“

Nach der Preisverleihung kam sie selbst auf die Bühne – wie auch sonst bei ihren „Lesungen“ frei sprechend. Sie liebt es, sich vor das Publikum zu stellen, sich dem Publikum zu stellen und zu erzählen. Für ihre Dankesrede spielte sie mit der Metapher des Nebels. Er habe sie gelehrt, das Unscharfe zu lieben: „Aus der Unschärfe wachsen Ideen, die Freiheit, frei zu assoziieren.“ Indem der Nebel alles diffus erscheinen lasse, öffne er den Blick für das Wesentliche, für das, was bei klarem Sonnenlicht leicht übersehen würde. Auch hier wurde klar, dass sie eine Ausnahmeerscheinung ist und dass es sich lohnt, ihre Werke zu lesen, gleich ob von Eva Gesine Baur oder von Lea Singer.