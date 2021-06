Sportkreis präsentiert sich auf der Landesgartenschau in Überlingen

Der Sportkreis Bodensee ist am Montag, 14. und Dienstag, 15. Juni, im Landkreispavillon auf der Landesgartenschau Überlingen vertreten. „Wir wollen Sportvereine und Interessierte über die Fördermöglichkeiten für verschiedene Vereinsaktivitäten informieren“, teilt Sportkreispräsidentin Eveline Leber in einer Pressemeldung mit.

Die ehrenamtlichen Sportkreismitglieder präsentieren am Stand Broschüren zu den Themen Vielfalt, Inklusion und Integration. Auch die Sportjugend wird vertreten sein und zum Thema Kinder- und Jugendschutz informieren. Außer umfangreichem Material des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) gibt es Informationen über den Wettbewerb „Sterne des Sports“ in Kooperation mit der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, bei dem engagierte Sportvereine auf Regional-, Landes- und Bundesebene bis zu 10 000 Euro gewinnen können. Der Pavillon ist während der Öffnungszeiten an beiden Tagen von 9 bis 19 Uhr besetzt.