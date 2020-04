Spaziergänger haben am Donnerstagnachmittag in Unteruhldingen an einem Waldweg eine leblose ältere Frau gefunden. Das berichtet die Polizei.

Die Passanten fanden die Frau wenige Meter von dem Waldweg, der die „Bergstraß“" mit dem Meersburger „Gehauweg“ verbindet, auf dem Waldboden vor. Obwohl Ersthelfer sofort Wiederbelebungsmaßnahmen aufnahmen und den Rettungsdienst anforderten, habe ein Notarzt laut Polizei letztlich nur noch den Tod der Person feststellen können.

Die Umstände, die zum Tod der bislang nicht identifizierten Frau geführt haben, seien unklar, die Polizei ermittelt. Beamte untersuchten den Bereich am Donnerstagnachmittag kriminaltechnisch, weshalb das Waldgebiet dort vorübergehend gesperrt war.

Hubschrauber im Einsatz

Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz, um Übersichtsaufnahmen des Bereichs aus der Luft zu fertigen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es zum aktuellen Ermittlungsstand nicht, die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

Darum sei es auch ein normales Vorgehen, das „große Programm“ mit Hubschrauber und Absperrungen des Waldgebiets aufzunehmen, erklärt ein Polizeisprecher auf Anfrage von Schwäbische.de: „Wir wollen alle Spuren sichern, die sich in der freien Natur schnell verflüchtigen.“

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz werde laut Polizeibericht in den nächsten Tagen eine Obduktion durchgeführt werden, um weitere Erkenntnisse zu den Todesumständen zu erlangen.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der bisher unbekannten Frau geben können oder möglicherweise eine weibliche Person in ihrem persönlichen Umfeld vermissen, sich mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen, unter Telefon 07541 / 7010, in Verbindung zu setzen.