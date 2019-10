Das Waldrapp-Projekt

Bis ins Mittelalter war der Waldrapp, der zur Familie der Ibisse gehört, eine verbreitete Zugvogelart in Europa. Um eine Kolonie der nahezu ausgestorbenen Tiere zu gründen, ist viel menschliche Starthilfe notwendig. „Pro neuem Brutgebiet brauchen wir mindestens vier Saisonen und vier menschengeführte Migrationen, um eine stabile Population von etwa 120 Vögeln anzusiedeln“, sagt Fritz.

Das Problem ist, dass die Waldrappe zwar den Drang zu ziehen verspüren, ihr Ziel aber nicht kennen. Weil ältere Artgenossen, die in Zoos und Tierparks zwar überlebt, das Zugvogeldasein aber verlernt haben, springt das Waldrappteam ein. Zwei menschliche Ziehmütter nehmen die wenige Tage alten Küken in ihre Obhut und ziehen sie von Hand auf. Aufgrund der engen Bindung, die dadurch entsteht, vertrauen die Vögel den Ziehmüttern und folgen ihnen in den Süden. Später sollen erfahrene Artgenossen den Jungvögeln den Weg zeigen.