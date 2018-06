Sommertheater Überlingen eröffnet mit Strindbergs „Fräulein Julie“

Nach Zuckmayers Lustspiel „Der fröhliche Weinberg“, das manchen Besuchern als zu leichte Kost erschien, bringt das Theater Konstanz als Hauptstück des Überlinger Sommertheaters diese Saison eine Tragödie auf die Bühne der Kapuzinerkirche am See: Am Freitagabend ist die Premiere von August Strindbergs „Fräulein Julie“ begeistert gefeiert worden. Keine leichte Kost, aber ein dichtes Spiel, das keinen Moment an Spannung verliert.

Das junge weibliche Regieteam mit Regisseurin Joana Tautz, Ausstatterin Marie Holzer und Dramaturgin Miriam Denger hat ganz auf die innere Spannung des Stücks vertraut, die in jedem Wort, in jedem Blick, in jeder Geste der drei Spieler spürbar wird. Einzige „Zutat“, die sich bestens ins Ganze fügt, ist die Projizierung der ungleichen Liebesbeziehung auf den Tango, der den Abend einleitet und später in stilisiertem Kampf zur nächtlichen Hingabe führt.

Sehr ästhetisch ist das klare, reduzierte Bühnenbild: ein helles, nach vorne geneigtes Parkett bildet die Spielfläche, darauf zwei rohe Tische und Stühle, dahinter zwei hohe Birken vor der Rückwand, die mit Großfotografie in den Abendhimmel der Mittsommernacht führt. Stumm betritt der Diener Jean die Bühne, sitzt an der Rampe, von hinten kommt das Fräulein auf ihn zu, stößt ihn an, berührt ihn herausfordernd, tanzt mit ihm im rötlichen Licht den Tango, spielt mit ihm, bietet einen Kuss und wendet sich keck ab. Sie versteht es, den Mann wider seinen Willen heiß zu machen, verwirrt zurückzulassen. Ganz eins mit sich erscheint Köchin Kristin, spielerisch räumt sie Gläser weg, trinkt den Rest aus, vertraut plaudert sie mit Jean, und doch sind auch da Irritationen – einen Schritt zu weit vorgetastet, die gemeinsame Zukunft angesprochen und er ist zugedreht, lässt sie allein, trotzig tanzt sie für sich allein.

Ein Schutzschildgegen den Verlust

Vielschichtige Charaktere legen die drei Spieler an, auch Elena Weiss’ Kristin wird ihre leichte, sonnige Seite ablegen und kaltschnäuzig ihren Glauben vor sich hertragen als einen Schutzschild gegen den Verlust ihrer Würde. Unberechenbar ist Alissa Snagowskis Fräulein Julie: überhebliche Herrin, die das Spiel mit dem Feuer provoziert, den Mann, den sie in dieser Nacht begehrt, bis aufs Blut reizt, und bald schon am Boden zerstört, zerrissen zwischen Männerhass und Lust, zwischen dem Drang, alles zu verlassen, und der Angst, ihre gehobene Stellung aufzugeben.

André Rohdes Jean wiederum verfällt ihr für eine Nacht und ist sogleich wieder er selbst, zynisch, vom Wunsch besessen, weiter aufzusteigen, es denen zu zeigen, vor denen er keinen Respekt mehr haben kann. Jeder Wendung in dieser erotisch aufgeheizten Atmosphäre folgt man mit Spannung, bis zum bitteren Ende, das die Regie nur kurz andeutet.