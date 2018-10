So hoch ist der Schaden beim Zugunglück in Sipplingen

Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen am Bodensee ist ein Schaden von etwa einer Viertelmillion Euro entstanden. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag nach dem Unfall am Vortag. Bei der Kollision in Sipplingen waren 16 Menschen leicht verletzt worden, vier blieben demnach über Nacht zur Beobachtung in einem Krankenhaus.

Ein Sattelzugfahrer war beim Wenden an der Bahnstrecke am Montagmorgen mit seinem Auflieger auf die Gleise geraten. Ein mit etwa 100 Menschen besetzter Interregio-Express konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in den Auflieger. Die Strecke war danach stundenlang gesperrt. Der Lkw-Fahrer war in den Ort gefahren, obwohl die Zufahrt aufgrund einer Baustelle gesperrt war. Warum er das missachtete, war auch am Dienstag zunächst unklar.

Stark beschädigter LKW nach Kollision mit einem Zug in Sipplingen. (Foto: Kreisfeuerwehrverband) Feuerwehrleute beseitigen nach einem Unfall zwischen einem Regionalzug und einem Lastwagen Kartoffelmehl von den Gleisen. Der stark beschädigte Regionalzug steht kurz hinter dem Bahnhof auf den Gleisen. (Foto: dpa) Trümmer liegen auf den Gleisen. (Foto: dpa) 1 von 1

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen