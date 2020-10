SMC Überlingen gewinnt Champions-League-Finale

Europas beste Segler kommen vom Bodensee: In einem super engen Showdown am Finaltag setzte sich das deutsche Team des Segel- und Motorbootclub Überlingen (SMCÜ) durch und ist neuer Sailing-Champions-League-Sieger. „Es ist unglaublich, ich war so außer Atem da draußen auf dem Wasser. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir gerade die Champions League gewonnen haben“, sagte Steuermann Michael Zittlau überglücklich über den Überraschungserfolg seines Clubs vor Porto Cervo auf Sardinien: „Es ist verrückt – wir sind ein wirklich kleiner Club vom Bodensee und wir sind hier hergekommen, um vielleicht die Top 10 zu erreichen. Viele Top-Teams sind hier und vor allem im Finale hatten wir Mühe, mitzuhalten. Aber am Ende haben wir es geschafft, und es fühlt sich großartig an!“

Der Nervenkitzel der viertägigen Regatta erreichte seinen Höhepunkt in den Finalrennen der besten vier der 27 teilnehmenden Teams aus ganz Europa. Das Ergebnis war bis zur finalen Ziellinienüberquerung im letzten Rennen offen. Für den Gesamtsieg waren zwei Rennsiege in der Finalserie erforderlich und alle vier Mitstreiter konnten einen Sieg verzeichnen – der Club Aeronautica Militare aus Italien zog mit einem Sieg Vorsprung in das Finale ein. Am Ende erreichten die Italiener den zweiten Platz, gefolgt von der Seglervereinigung Kreuzlingen aus der Schweiz auf dem dritten Platz und dem Akhmat National Sailing Team der Tschetschenischen Republik auf Rang vier.

Ordentlich zerzaust hat der frische Wind vor Sardinien hingegen das Team vom Württembergischen Yacht-Club (WYC). Conrad Rebholz, Felix Diesch, Jakob Gruber und Carlo Schnetz erreichten nur Rang 25. Drei bis vier Windstärken Grundwind, in den Böen fünf und mehr – das war für das Team aus Friedrichshafen zu viel. Denn ein Tief über dem Tyrrhenischen Meer sorgte an den ersten drei Tagen zwar für meist sonniges Wetter, aber auch für starken und vor allem sehr böigen Wind.

Steuermann Conrad Rebholz hatte vorher schon vorsichtig darauf hingewiesen, dass in Porto Cervo sehr viele Teams dabei waren, die deutlich mehr Erfahrung auf Starkwindrevieren haben als die WYC-Crew. Sein Bauchgefühl sollte Recht behalten. „Porto Cervo war diesmal sehr anspruchsvoll – sehr viel Wind, starke internationale Konkurrenz. Zu kurz die Vorbereitung und zu wenig Training im Vorfeld für die Jungs“, sagte Team-Manager Klaus Diesch. „Aber die Erfahrung, die unser Team für die Liga in diesem hochkarätigen Feld sammeln konnte, ist sehr wertvoll, besonders für unsere Liga-Youngsters Carlo Schnetz und Jakob Gruber.“

Michael Illbruck, Kommodore des gastgebenden Yacht Club Costa Smeralda, fasste die Regatta mit folgenden Worten zusammen: „Ich muss sagen, dass es für die 27 teilnehmenden Mannschaften eine echte Herausforderung war. Veranstaltungen wie diese verkörpern die grundlegenden Werte des Segelsports wie Sportsgeist, Wettbewerbsfähigkeit und das Gefühl der Zugehörigkeit zu seinem Verein.“