Sipplingen muss Uferbereiche wieder öffnen - Bürgermeister will dafür jetzt Parkplätze sperren

Am 31. Juli hat Forstminister Peter Hauk in einer Pressemitteilung auf eine wahrhaft brandgefährliche Situation hingewiesen: „Die höchste Waldbrandstufe wird erreicht“, heißt es darin. Was bedeutet das – und hat sich die Gefahr durch die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage vielleicht schon entschärft?

Mattes, gelblich gefärbtes Gras, staubtrockene Getreide- und Stoppeläcker, niedrige Wasserstände: In den vergangenen Wochen hat der Sommer richtig Gas gegeben in der Region.