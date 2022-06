Sipplingen lädt zum achten Mal zu „Kunst am See“ ein

„Kunst am See – der schönste Töpfermarkt direkt am Ufer des Bodensees“ - so wirbt die Gemeinde Sipplingen für ihren Töpfermarkt. „Es ist nun schon fast eine Tradition“, heißt es in der Medienmitteilung. Nach dem letztjährigen großen Erfolg finde nun bereits zum achten Mal der Kunstmarkt direkt am Ufer statt.

Mehr als 30 Künstler und Handwerker bieten ihre selbst hergestellten Waren entlang der Uferpromenade zum Kauf an. Der Markt findet bei jedem Wettter statt. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Töpferei Güttinger aus Isny in Zusammenarbeit mit der Tourist-Information Sipplingen.

Los geht’s auf der Uferpromenade Sipplingen am Samstag, 11. Juni. An diesem Tag öffnet der Markt von 10 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 12. Juni, dauert der von 11 Uhr bis 17 Uhr.