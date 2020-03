Eröffnung wird wohl verschoben

Die Eröffnung der Landesgartenschau (LGS) wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit verschoben. „Im Moment ist es mehr als fraglich, ob wir pünktlich eröffnen können“, sagt Edith Heppeler, Geschäftsführerin der LGS Überlingen 2020 GmbH, mit Blick auf die Corona-Pandemie. Entschieden sei allerdings noch nichts. „Wir warten den 19. April ab. Solange gelten die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die die Landesregierung angeordnet hat“, sagt sie. Die Vorbereitungen laufen aktuell trotzdem weiterhin auf Hochtouren. Ziel bleibe weiterhin, dass alles bis zum geplanten Eröffnungstermin am 24. April fertig werde. Die Situation bezüglich des Coronavirus werde genau beobachtet und entsprechend bewertet. „Wir können nicht in die Zukunft schauen, aber sicher ist, dass wir uns an die Verordnungen von Land und Bund halten“, sagt sie. Schließlich sollen auch Besucher, Mitarbeiter und alle anderen, die mit der LGS zu tun haben, geschützt werden. In einer Pressemitteilung, die auch von Oberbürgermeister Jan Zeitler und Heppelers Geschäftsführer-Kollegen Roland Leitner unterzeichnet ist, heißt es, dass das Szenario einer Verschiebung der Eröffnung durchgespielt werde. Und: „Wir sind davon überzeugt, dass die Landesgartenschau Überlingen im Jahr 2020 stattfinden wird, wenn auch unter Umständen in einem anderen Zeitraum als ursprünglich geplant.“