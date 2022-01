Ein Schneeball hat in Konstanz eine Frau so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus kam. Das Geschoss traf die 27-Jährige am Kopf, als sie mit ihrem Fahrrad die Wohnung verließ, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Jugendliche hatten sich eine Schneeballschlacht geliefert und die Frau versehentlich getroffen.

Der Werfer konnte zunächst nicht ermittelt werden. Die Polizei verdächtigt ihn der fahrlässigen Körperverletzung.