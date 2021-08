Schnapsidee: Betrunkene wollen Gebetsbank aus Kapelle stehlen

Ein aufmerksamer Anwohner hat am Samstag um 16.40 Uhr drei offensichtlich Betrunkene beobachtet, die gerade im Begriff waren eine Gebetsbank aus einer Kapelle in Betenbrunn zu entwenden. Beim Versuch, diese in ein Auto einzuladen, sprach der Zeuge das Trio laut Polizeibericht an. Daraufhin ließen sie von ihrem Vorhaben ab und und fuhren mit ihrem Wagen davon.

Anzeige wegen versuchten Diebstahls

An der Adresse des Fahrzeughalters trafen Beamte des Polizeireviers Überlingen auf den Pkw und den dazugehörigen 39-jährigen Fahrer, bei dem deutlicher Atemalkoholgeruch feststellbar gewesen sei. Nachdem dieser einen Atemalkoholtest verweigerte, musste der Mann die Beamten zu zwei Blutentnahmen in ein Krankenhaus begleiten, heißt es im Bericht.

Neben einer Anzeige wegen versuchten Diebstahls der Gebetsbank, die auch seine beiden Begleiter (33 Jahre/männlich und 37 Jahre/weiblich) erwartet, kommt auf den Fahrer eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.