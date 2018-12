Glück im Unglück hatte ein Schlafwandler, den am frühen Sonntagmorgen kurz vor 2 Uhr ein Autofahrer im Bereich des Burgbergs in Überlingen angetroffen hat.

Der 44-Jährige war dem Zeugen aufgefallen, wie er trotz Minusgraden nur mit Unterhose bekleidet umherirrte. Nachdem der Zeuge ihn zum Aufwärmen in sein Fahrzeug gesetzt hatte, wachte dieser wieder auf und gab an, Schlafwandler zu sein. Die Polizei brachte ihn in die Obhut einer Verwandten.