Schläge, Tritte, Pfefferspray: Zwei Jugendgruppen geraten in Überlingen aneinander

Am Zentralen Omnibusbahnhof in Überlingen sind am Samstagabend zwei Jugendgruppen in Streit geraten.

Laut Polizeibericht hielten Mitglieder der einen Gruppe einen Jugendlichen aus der anderen Gruppe nicht nur fest, sie sollen ihn auch geschlagen und getreten und ihm seinen Rucksack entrissen haben. Ein weiterer junger Mann soll ebenfalls geschlagen und getreten, ein schlichtend eingreifender Zeuge zudem mit Pfefferspray besprüht worden sein. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte der Rucksack mitsamt Inhalt sichergestellt und die Täter ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige.