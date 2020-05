Schiffe nehmen den Betrieb wieder auf

Fahrgastschiffe dürfen bereits seit Montag in Baden-Württemberg wieder fahren. Um den Gesundheitsschutz zu wahren, sollen Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten. Nun nehmen auch die Bodensee-Schifffahrtsbetriebe (BSB) sowie die Überlinger Schifffahrtsbetriebe Held und Maucher den Betrieb wieder auf. Ab Mittwoch, 20. Mai, sind Fahrten demnach wieder möglich. Dass die Betriebe in einer schwierigen Lage sind, bestätigte BSB-Geschäftsführer Frank Weber. Ein wesentlicher Teil des Tourismus am Bodensee hänge von der Schifffahrt ab, sagte er.