Sabine Becker will für die Grünen in den Kreistag

Sabine Becker, ehemalige Oberbürgermeisterin von Überlingen, kandidiert für den Kreistag des Bodenseekreises. Sie steht auf Platz eins der Liste von Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis sieben, der Überlingen, Owingen und Sipplingen umfasst. Auf Platz zwei der Liste kandidiert ihr Ehemann, der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Hahn.

Sabine Becker ist bereits Mitglied des Kreistags. 2009 war die damals neue Oberbürgermeisterin von Überlingen auch in den Kreistag gewählt worden. Zu diesem Zeitpunkt war sie noch CDU-Mitglied. Nach innerparteilichen Zerwürfnissen wollte die CDU sie bei der nächsten Wahl 2014 auf den letzten Listenplatz stellen, doch das lehnte sie ab. Daraufhin stellte sie in kurzer Zeit eine eigene Liste mit dem sperrigen Namen „Bürgervereinigung Überlingen, Owingen, Sipplingen“, kurz BVÜOS, mit der sie erneut in den Kreistag einzog, um Überlingen zu repräsentieren, wie sie sagt. Noch 2014 trat sie aus der CDU aus.

Ihr Mandat im Kreistag nahm Becker auch weiterhin wahr, nachdem sie im November 2016 bei der Oberbürgermeisterwahl in Überlingen nur noch zwölf Prozent der Stimmen erhielt und ihrem Herausforderer Jan Zeitler deutlich unterlag. Vor gut einem Jahr, Anfang 2018, schloss sie sich dann der Grünen-Fraktion an, im November 2018 trat sie der Partei bei. „In den Fraktionssitzungen kam die Frage auf, wer kandidiert“, sagt sie. Dabei habe sie beschlossen, ihre Kompetenz für die Grünen zur Verfügung zu stellen.

Wechsel zu den Grünen

„Es war kein fliegender Wechsel von der CDU zu den Grünen“, sagt sie. Inhaltlich stimme sie auch mit den Grünen in vielen Punkten überein. „Es gibt Überschneidungen zwischen der CDU und den Grünen.“ Als gebürtige Kölnerin sei sie der CDU in Nordrhein-Westfalen beigetreten. „Dort habe ich die CDU als sehr schöpfungsorientiert und sozial erlebt“, sagt sie. Auch die Rolle der Frau sei dort nicht so sehr im Rollenbild verhaftet.

Allerdings habe sie seit ihrem Umzug von Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg einen deutlichen Unterschied innerhalb der beiden Landesverbände wahrgenommen. „Im Süden ist die CDU deutlich konservativer“, sagt sie. Becker erinnert sich an einen CDU-Mandatsträger, der ihr gesagt habe, dass eine Mutter nicht arbeiten, sondern daheim bei ihren Kindern bleiben sollte. Das sei 2004 kurz nach ihrer Wahl zur Bürgermeisterin von Meersburg gewesen. Manche der Konflikte, die sie in der CDU immer wieder ausfechten musste, führt sie auf ein konservatives Rollenverständnis vieler ehemaliger Parteikollegen zurück. „Der Rückhalt war nicht groß genug“, sagt sie. Dennoch blicke sie ohne Groll zurück.

Ihre Niederlage bei der Oberbürgermeisterwahl 2016 in Überlingen ist für sie kein Grund, alle politischen Ambitionen aufzugeben. „Ich habe mir schon gut überlegt, ob ich mich nochmal aufstellen lasse“, sagt sie. Doch die Arbeit im Kreistag habe ihr auch „von außen“, also mit ihrer eigenen Liste, und später in der Fraktion der Grünen viel Spaß gemacht. „Ich bin immer noch gut vernetzt. Auch das ist ein Grund, mich weiter im Kreis zu engagieren“, sagt Becker, die seit einem Jahr wieder als freie Rechtsanwältin arbeitet. Sie will sich unter anderem für eine besser Mobilität der Bürger im Bodenseekreis einsetzen, vor allem auch was den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) betrifft. „Die Taktung der Busse ist zu kurz gegriffen“, sagt sie.

Dass ihr Ehemann auf derselben Wahlliste steht, ist für sie übrigens kein Problem. „So etwas ist gar keine Seltenheit“, sagt sie. Gerade in der Kommunalpolitik gebe es häufiger familiäre Beziehungen. „In der Landkreisordnung gibt es keinen Hinweis darauf, der in die Richtung weist, dass Verwandtschaftsverhältnisse Ausschlusskriterien sind“, bestätigt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts Bodenseekreis. Sabine Becker hofft, dass die Grünen bei der Wahl ein starkes Ergebnis einfahren. „Damit die CDU einen Gegenpol bekommt“, sagt sie.