Rotary Überlingen spendet Geld an Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen

Der Rotary Club Überlingen beteiligt sich mit einer Spende an der Hilfe der Rotary Clubs in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen nach der Flutkatastrophe dort im Juli. Laut Pressemitteilung spendet der Club über 11 000 Euro zur Unterstützung der betroffenen Menschen vor allem im Bergischen Land, in Altena, Bochum, Essen, Hagen und Hattingen und weiteren Orten. Die Spendengelder hat der Rotary Club Überlingen dem Schwesterclub in Hagen geschickt.