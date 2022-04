Rollerfahrerin stürzt im Kreisverkehr

Leichte Verletzungen hat sich nach einem Bericht der Polizei eine 45-jährige Motorroller-Fahrerin am Freitagabend zugezogen. Die Frau befuhr gegen 20.05 Uhr aus der Stadt kommend die Lippertsreuter Straße. Im Kreisverkehr am Burgbergring stürzte sie nach bisherigen Ermittlungen ohne Fremdeinwirkung und wahrscheinlich aufgrund der nassen Fahrbahn. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen, die vor Ort durch die Rettungswagenbesatzung und anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.