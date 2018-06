Richterin beleidigt als „Person aus dem Gruselkabinett“

Weil er eine Richterin beleidigt hat, verurteilte das Amtsgericht Überlingen vor drei Monaten einen 47-jährigen Mann aus dem westlichen Bodenseekreis zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 20 Euro. Dagegen wollte er jetzt vor dem Landgericht Konstanz in Berufung gehen. Er wünschte sich eine Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage. Da dies nicht möglich war, musste er schließlich das Amtsgerichturteil akzeptieren, das damit rechtskräftig wurde.

Im Zusammenhang mit einer familiengerichtlichen Auseinandersetzung am Amtsgericht Nördlingen hatte der 47-Jährige im Januar vergangenen Jahres die zuständige Richterin via Facebook übel beschimpft. Er bezeichnete sie unter anderem als „eine Person aus dem Gruselkabinett“, die von „Sturheit und Machtgeilheit“ besessen sei. Ein User aus dem dortigen Raum brachte das der so bezichtigten Richterin zur Kenntnis. Die winkte ab. Doch ihr Dienstvorgesetzter erstattete Anzeige gegen den 47-Jährigen.

Es kam zu einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg über 120 Tagessätze zu je 20 Euro. Als der 47-Jährige rügte, dass in diesem Fall überhaupt nicht die Staatsanwaltschaft Augsburg zuständig sei, wurde der Strafbefehl tatsächlich aufgehoben und die Sache nach Konstanz verwiesen. Dort verlangte man für die Beleidigungen der Familienrichterin nur noch 70 Tagessätze. Aber auch dies schien dem Mann noch zu viel. Wieder gab es einen Einspruch und somit die Verhandlung vor dem Amtsgericht Überlingen, in der er nur wenig Selbstbeherrschung an den Tag legte. Sie endete mit 90 Tagessätzen, also 1800 Euro Geldstrafe. Dagegen legte der 47-Jährige Berufung am Landgericht Konstanz ein, wobei es ihm nur um das Strafmaß ging, Wieder erschien er ohne Anwalt: „Das koste mich ja nochmal einen Tausender“, meinte er. Gericht und Oberstaatsanwalt rieten ihm jetzt aber, wegen Aussichtslosigkeit und weiterer Kosten zu einer Berufungsrücknahme. Wenn man bedenke, so der Oberstaatsanwalt, dass man ihm ursprünglich 2400 Euro aufbrummen wollte, sei er in Überlingen doch noch recht glimpflich davongekommen. Der 47-Jährige wünschte sich aber eine Einstellung des Verfahrens. “Da würde ich 500 Euro Geldauflage bezahlen”, ergänzte er. „Wir handeln hier nicht”, meinte der Oberstaatsanwalt. Und die Vorsitzende Richterin beantwortete geduldig viele weitere Fragen des Angeklagten. Sie beschwichtigte seine Bedenken wegen der finanziellen Belastung und wies auf Möglichkeiten einer Ratenzahlung hin. Auch eine Eintragung in das polizeiliche Führungszeugnis gebe es erst bei Geldstrafen, die höher als 90 Tagessätze sind. Noch einmal schlug der Mann eine Verfahrenseinstellung vor. „Das werde ich nicht tun“, sagte der Oberstaatsanwalt ein letztes Mal. Der 47-Jährige überlegte noch lange, fand neue Einwände – und nahm dann doch schwer seufzend seine Berufung zurück. (naa)