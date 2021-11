Randalierer in Tankstelle festgehalten

Wegen mehrerer Straftaten hat sich jetzt ein 28-Jähriger zu verantworten, der am Samstag kurz nach Mitternacht in einer Tankstelle in der Lippertsreuter Straße zunächst eine Flasche Bier entwendete. Anschließend ging er noch auf Kunden los schlug sie. Von denen wurde er bis zum Eintreffen der Polizei aber auch festgehalten. Auch gegenüber der Polizeibeamten verhielt sich der augenscheinlich stark alkoholisierte Tatverdächtige renitent und beleidigte diese fortwährend. Auf Grund seines Verhaltens wurde er einem Arzt vorgestellt und daraufhin in eine Fachklinik verbracht, da er sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befand.