Rampen aus Legosteinen bauen für mehr Inklusion

Kunterbunt und lebendig ist es am Freitag bei einem umfangreichen Programm auf der Inklusiven Landesgartenschau Überlingen zugegangen. Neben gebuchten Führungen in Leichter Sprache, gestaltet von Menschen mit und ohne Behinderungen, wurden gemeinsam Lego-Rampen gebaut und das Banner für das Musik-Video vom Inklusionslied gemalt – alles unter Beteiligung vieler unterschiedlicher Akteure, wie es in einer Pressemitteilung der Stiftung Liebenau heißt. Inklusions-Reporter berichteten unter anderem per Live-Schalte auf dem Instagram-Kanal „IdeenVeschper“. Das Projekt, initiiert von der Stiftung Liebenau, bezieht alle mit ein: Jung und Alt, Menschen mit und ohne Einschränkungen. Und alle haben gemeinsam Spaß und Freude.

Ein Teil des Programms war es, mit Legosteinen Rampen gegen Barrieren zu bauen. Jeder Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen wissen um die Häufigkeit solcher Hindernisse im öffentlichen Raum, wie es in der Mitteilung heißt. Helfer Samuel Anspach von der Evangelischen Jugend Überlingen-Stockach (EJÜS) und Franz Völk haben alle Hände voll zu tun und verteilen unter anderem den Klebstoff auf die einzelnen Lagen, damit die Rampen gut zusammenhalten. Immer wieder müssen sie für Nachschub sorgen und die entstehenden Rampen überprüfen. Auch hier zeigt sich: Im Team geht alles leichter.

Gleich nebenan sind Malerinnen und Maler aktiv. Töpfe mit den Farben türkis, gelb und orange sowie einige Pinsel stehen bereit. Die Aktiven sind in weißen, dünnen Overalls zum Schutz vor zu viel Farbe eingepackt. Immer wieder übernehmen andere Personen die Pinsel und die kreative Arbeit. Das fertige rund 1,50 Meter auf 3,30 Meter große Banner wird demnächst das Musik-Video für das Inklusionslied zur Landesgartenschau schmücken.

Dann steigt die Aufregung am Platz. „Wir sind live, wir sind live,“ ist die Stimme von Nils Pasternak, Koordinator der Inklusiven Landesgartenschau zu hören. Über das bunte Treiben rund um den Landkreispavillon vom Bodenseekreis wird auch die Öffentlichkeit informiert. Eigens mit kurzen Schulungen fitgemachte Inklusions-Reporter sind unterwegs, die Bilder und Inhalte auf dem Instagram-Kanal „IdeenVescher“ posten. Einer der Reporter ist Jens Haug, der von der Stiftung Liebenau begleitet wird. Er interviewt einige der Aktiven und befragt sie zum Hintergrund der Aktionen und zu ihrem Engagement. Sein Grinsen nach den gelungenen Interviews kann kaum breiter sein. „Das macht richtig Spaß“, meint er. Hören wird man noch öfter von ihm. Die Fortsetzung auf der Inklusiven Landesgartenschau Überlingen folgt.