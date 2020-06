Radler wird von Auto angefahren und muss ins Krankenhaus

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer hat am Freitagabend gegen 18.40 Uhr im Industriegebiet Degenhardt in Überlingen die Vorfahrt des von rechts kommenden schwarzen Autos eines 30-jährigen Mannes übersehen. Der Fahrradfahrer kollidierte mit dem Auto und kam zu Fall. Dies berichtet die Polizei. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht werden.

Der Schaden am Auto wird von den Beamten auf circa 1500 Euro geschätzt.