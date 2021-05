Radler wird reanimiert

Großes Glück im Unglück hatte am Dienstagabend ein 66-jähriger Fahrradfahrer in der Straße „Zum Hecht“. Nachdem er bereits vor seinen erwachsenen Kindern über Übelkeit geklagt hatte, fiel er laut Polizeibericht wenige Hundert Meter weiter plötzlich leblos von seinem Fahrrad. Eine zufällig vorbeikommende Ärztin einer Klinik leitete sofort die erforderlichen Reanimationsmaßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ein. Der Senior konnte schließlich erfolgreich reanimiert werden und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht