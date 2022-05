Radfahrer schwer verletzt, weil er die Vorfahrt missachtete

Schwer verletzt wurde am Samstag gegen 12.20 Uhr ein Radfahrer in Überlingen. Der 33-jährige Fahrer eines Skoda Octavia befuhr die L 205 in Richtung Frickingen, als auf Höhe Ahäusle ein 67-jähriger Radfahrer die Vorfahrt missachtete und aus der L 200 in die L205 einbiegen wollte.

Trotz eines Ausweichmanövers des Skodafahrers kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der kam hierdurch zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.