Rabiate 65-Jährige schlägt zu

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 65 und 29 Jahre alten Frauen ist es laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 15.45 Uhr in der Fußgängerzone der Überlinger Mühlenstraße gekommen. Die jüngere der beiden Frauen war mit ihrem Auto in die Fußgängerzone eingefahren, da sie einen Familienangehörigen nach einem Notfall zum Arzt bringen musste. Daran störte sich die 65-Jährige und begann, den Wagen und die Fahrerin zu fotografieren, woraufhin die 29-Jährige der Älteren das Handy aus der Hand nahm. Dies veranlasste die 65-Jährige, der Jüngeren eine Ohrfeige zu geben. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet, die gegen die angetrunkene Fußgängerin ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung einleitete.