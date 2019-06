Preisträger des Internationalen Bodensee-Musikwettbewerbs geben Konzert

Im Überlinger Kursaal am See findet am Sonntag, 23. Juni, das Preisträgerkonzert des Internationalen Bodensee-Musikwettbewerbs der Stadt Überlingen statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Zum zehnten Geburtstag des Musikwettbewerbs, der alle zwei Jahre von der Stadt Überlingen zusammen mit dem Rotary-Club Überlingen organisiert wird, steht in diesem Jahr das Fach Klavier auf dem Programm. Die jungen Pianisten aus aller Welt spielen am Donnerstag, 20. Juni, sowie am Freitag, 21. Juni, jeweils von 11 bis gegen 17 Uhr im Museumssaal vor einer hoch angesehenen Fachjury um die ersten drei Plätze. Alle Wertungsspiele sind öffentlich und können bei freiem Eintritt im Museumssaal besucht werden.

Die Zuhörer erleben laut Pressemitteilung hochklassige Künstler aus Südkorea, Japan, der Türkei, Russland, der Ukraine und Deutschland.

Die Sieger des Wettbewerbs sind anschließend am Sonntag, 23. Juni, ab 20 Uhr als Solisten des großen Orchesterkonzerts zu Gast im Überlinger Kursaal. Das Abschlusskonzert im Rahmen des Internationalen Konzertrings der Stadt Überlingen verspricht wieder Spannung und Abwechslung. Zusammen mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim werden unter der Leitung des künstlerischen Leiters Georg Mais Klavierkonzerte von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart präsentiert. Die Gewinner erhalten im Rahmen des Konzerts ihre Preise.

Das Publikum wählt zudem den Publikumspreisträger, der ebenfalls im Rahmen des Konzerts gekürt wird.