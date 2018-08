Postenwechsel im Helios Spital

Dr. Roland Rein, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, verlässt nach vier Jahren auf eigenen Wunsch das Helios Spital Überlingen. Er übergibt die Leitung der Abteilung an Dr. Jan Kaufhold, der seit Ende 2017 ebenfalls Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe in der Helios Klinik Rottweil ist. Ein standortübergreifendes Konzept wird die Expertise beider Klinikstandorte vereinen, teilit die Klinik in einem Schreiben mit.

Vier Jahre leitete Dr. Roland Rein die Frauenklinik am Überlinger Helios Spital. Jetzt möchte der 49-Jährige noch einmal einen neuen beruflichen Weg einschlagen. Der Gynäkologe wird in der Nähe von Freiburg weiterhin als Chefarzt tätig sein. „Wir bedauern seinen Entschluss außerordentlich“ sagt Christoph Miltenberger, Ärztlicher Direktor am Helios Spital Überlingen. „Er hat in der Überlinger Frauenklinik viel auf den Weg gebracht. Unter anderem ist ihm der Aufbau eines Brustzentrums gelungen, die Geburtenzahlen sind gestiegen und der Zusammenhalt im Team wurde gestärkt.“

Die Nachfolge von Dr. Rein tritt ab 1. Oktober Dr. Jan Kaufhold an. Der 42-Jährige bringt jahrelange Erfahrung sowohl in der operativen Gynäkologie und Urogynäkologie, als auch in der Geburtshilfe mit. Seit Ende 2017 ist er ebenfalls Chefarzt der Frauenklinik in der Helios-Schwester Klinik in Rottweil. Zuvor war er als Oberarzt am Klinikum Ludwigsburg tätig. Er hat an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen Humanmedizin studiert und 2004 am Marienhospital in Stuttgart seine Approbation abgeschlossen.

Der neue Chefarzt wird regelmäßig für die Patientinnen in Überlingen da sein, sowohl in seiner Sprechstunde als auch bei operativen Eingriffen, heißt es weiter. Ständig vor Ort sind weiterhin vier Fachärzte sowie ein zusätzlicher Leitender Oberarzt, der gleichzeitig als Standortleiter agiert. Kaufhold wird gemeinsam mit dem Ärzteteam aus Überlingen und Rottweil ein standortübergreifendes Konzept umsetzen. Dadurch kann das Leistungsspektrum, das schon unter Rein erweitert wurde, zusätzlich ausgebaut werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Jan Kaufhold einen erfahrenen Mediziner gewinnen konnten, der unser Team positiv verstärken und darüber hinaus neue Impulse für unsere Frauenklinik im Helios Spital Überlingen setzen wird“, sagt Geschäftsführer Marcus Sommer.