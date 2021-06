Porschefahrer in Überlingen betrunken und ohne Führerschein aufgegriffen

Wegen zahlreicher Straftaten muss sich ein 57-jähriger Mann verantworten, auf den die Polizei Überlingen am Mittwochabend aufmerksam gemacht wurde. Zeugen hatten ihn laut Polizei beobachtet, wie dieser mutmaßlich betrunken in sein Auto gestiegen und weggefahren war. Der 57-Jährige wurde später von Polizisten kontrolliert. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von etwa 1,9 Promille ergab, musste er die Polizisten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens trotz eines Fahrverbots auf ihn zu. Da er keinen Eigentumsnachweis für seinen Porsche vorweisen konnte, stellten die Ermittler sowohl Fahrzeugschlüssel als auch den Sportwagen sicher. An einem weiteren Fahrzeug, das in der Tiefgarage des 57-Jährigen stand, stellte die Polizei zudem fest, dass das angebrachte Kennzeichen als gestohlen gemeldet war. Beim Abmontieren zur Sicherstellung kam ein aufgeklebtes Kennzeichen zum Vorschein, das ebenfalls nicht zum Fahrzeug passte. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.