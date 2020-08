Polizei warnt vor neuer Variante falscher Polizeibeamte

Bei einer älteren Frau haben falsche Polizeibeamte im Stadtgebiet Überlingen bereits Anfang August Bargeld und Schmuck im Wert von rund 58 000 Euro erbeutet, so die Polizei. Die Täter versuchten zunächst den sogenannten Enkeltrick. Doch sie erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. Kurze Zeit später meldeten sich die Täter erneut, gaben sich als Polizeibeamte des Landeskriminalamts aus und fragten, ob sie gerade einen Anruf bekommen habe, was bestätigt wurde. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Tätern, die Frau in der Leitung zu halten und an weitere falsche Polizeibeamte zu vermitteln. Diese brachten die Geschädigte schließlich so weit, dass sie eine größere Bargeldsumme bei ihrer Bank abhob und gemeinsam mit dem zu Hause aufbewahrten Schmuck zur Abholung an einem Fahrzeug deponierte. Dort wurde beides von den Tätern abgeholt.

Informationen zu dieser Betrugsmasche und Tipps, wie man sich davor schützen kann, finden sich auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention.