Polizei warnt vor dreisten Dieben

Ihre Gutgläubigkeit ist einem 80 Jahre alten Ehepaar am Samstagnachmittag zum Verhängnis geworden. Ein bislang unbekannter Mann sprach den Senior vor dessen Haus in der Straße „Zum Felchen“ in Überlingen an und gab vor, ein ehemaliger Arbeitskollege zu sein. Er bat den 80-Jährigen in der Folge darum, seine Toilette benutzen zu dürfen und um eine Tasse Tee. Als der Unbekannte das Haus wieder verlassen hatte, stellte das Paar das Fehlen mehrere Schmuckstücke fest.

Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen der Unbekannte gegen 16 Uhr aufgefallen ist, unter Telefon 07551 / 80 40 um Hinweise. Der Tatverdächtige wird als etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er war mit einer grünen Hose und einer grünen Jacke bekleidet und hatte blonde, kurz rasierte Haare, über denen er eine Mütze trug. Der Mann soll mit einem weißen Fahrrad unterwegs gewesen sein.