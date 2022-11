Beamte des Polizeireviers Überlingen haben Ermittlungen wegen eines Umweltdelikts eingeleitet: Zeugen hatten den Beamten die rechtswidrige Ablage von etwa 60 Altreifen am Rande eines Weges in einem Waldstück in Rörenbach gemeldet.

Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern nehmen die Ermittler unter Telefon 07551 / 804-0 entgegen.