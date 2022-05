Polizei kann zwei Einbrecher überführen

Gegen zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren, die im Verdacht stehen, an Einbrüchen im westlichen Bodenseekreis beteiligt gewesen zu sein, ermittelt aktuell die Polizei Überlingen. Durch umfangreiche Nachforschungen und akribische Spurensicherungsarbeit an den Tatorten gelang es den Beamten, den Verdacht gegen die beiden Männer nun zu erhärten.

Mehrere Einbrüche

Demnach sollen der 19 Jahre alte Heranwachsende und dessen 20 Jahre alter Komplize für den Einbruch in eine Bäckerei Mitte Januar in Überlingen verantwortlich sein. Darüber hinaus steht der Jüngere, der mittlerweile zugab, an mehreren Taten beteiligt gewesen zu sein, im dringenden Tatverdacht, zwischen September vergangenen Jahres und Januar dreimal einen Lebensmittelautomaten in Billafingen aufgebrochen zu haben.

Fingerabdrücke gesichert

Auch beim Einbruch in ein Überlinger Modegeschäft Mitte September gelang es den Ermittlern, Fingerabdrücke zu sichern, die, wie nun ein Gutachten zweifelsfrei bestätigte, dem 19-Jährigen zugeordnet werden konnten. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.