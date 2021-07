Ein bislang Fahrer am Donnerstag zwischen 15.10 und 15.35 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen in der Überlinger Hizlerstraße vor einer Arztpraxis geparkten Opel Zafira beschädigt. Laut Polizeibericht setzte er seine Fahrt trotz des verursachten Schadens in Höhe von etwa 1000 Euro fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen.