Polizei bringt 50-Jährigen in Spezialklinik

Für einen aggressiven 50-Jährigen, der am Montagabend im Stadtgebiet von Überlingen negativ aufgefallen ist, hat die Nacht in einer Spezialklinik geendet. Laut Polizei belästigte er seine Exfrau durch andauerndes Klopfen und Klingeln an deren Anschrift, weshalb sie die Polizei verständigte. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis, was bei dem alkoholisierten Mann jedoch auf keinerlei Einsehen stieß. Da er der mehrfach wiederholten Aufforderung, das Gelände zu verlassen, nicht nachkam, brachten die Polizisten ihn zunächst in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen, um weitere Störungen zu verhindern. Weil er dort jedoch zunehmend in einen psychischen Ausnahmezustand geriet, wurde er in der Nacht zur ärztlichen Begutachtung in eine Klinik gebracht. Gegen ihn wird nun ermittelt.