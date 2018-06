Platanen werden ab Rosenmontag gefällt

Die 43 Platanen an der Bahnhofstraße am westlichen Stadtausgang Überlingens werden von Rosenmontag, 27. Februar, gefällt. Der Petitionsausschuss des Baden-Württembergischen Landtages hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 22. Februar, den Antrag der Petenten aus Überlingen, der Bürgergemeinschaft für Überlinger Bäume, auf Erhalt der Platanen zurückgewiesen. Das heißt, der Petition konnte nicht abgeholfen werden.

Eine Beratung im Plenum sei nicht notwendig gewesen, da der Sachverhalt als eindeutig bewertet wurde. „Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts und der Genehmigung des Landesamts für Denkmalpflege hat uns noch dieses Votum gefehlt. Nun kommen wir der ersten Landesgartenschau am Bodensee einen großen Schritt näher. Wir können den vom Gemeinderat beschlossenen Rahmenplan weiter realisieren, so wie wir uns das gewünscht haben“, sagte Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler über die Entscheidung.

Mit der Fällung von 43 Platanen entlang der Bahnhofstraße, vom Bahnhofsvorplatz bis zum Bahnübergang in Goldbach, beginnt die Landesgartenschau Überlingen 2020 im Auftrag der Stadt Überlingen am Montag, 27. Februar, in den frühen Morgenstunden. Neben einer verkehrsrechtlichen Anordnung zur Sperrung der Bahnhofstraße vom 26. Februar bis zum 2. März hat die Stadt auch ein Betretungsverbot für den Bereich der Baumfällungen erlassen. Die untere Verkehrsbehörde war ebenso wie die Polizei in die Vorbereitung eingebunden.