Peter Orloffs Schwarzmeer Kosaken-Chor kommt

In der Franziskaner-Kirche in Überlingen, Franziskaner Straße 20, findet am Samstag, 24. November um 19 Uhr wieder ein festliches Konzert des berühmten Schwarzmeer Kosaken-Chores statt unter der musikalischen Gesamtleitung und persönlichen Mitwirkung von Peter Orloff, der einst als jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt – damals übrigens gemeinsam mit Ivan Rebroff – im Schwarzmeer Kosaken-Chor seine Karriere begründete, wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung schreibt.

Aus dem kleinen Jungen mit der schon damals aufsehenerregenden Stimme wurde die Schlagerlegende Peter Orloff mit 19 eigenen Charts-Notierungen und zahlreichen Goldenen Schallplatten – unter anderem als Sänger für „Ein Mädchen für immer“ und die „Königin der Nacht“, als Textdichter für Bernd Clüvers „Junge mit der Mundharmonika“ und als Komponist für „Du“, Peter Maffays bis heute größten Hit, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Außerdem produzierte er auch Heino, Freddy Quinn und Julio Iglesias.

2018 ist ein besonderes Jahr, denn vor 80 Jahren erfolgte die Gründung des ersten Ensembles des Chores, an dem der Vater von Peter Orloff, Pastor Nikolai Orloff, großen Anteil hatte. Peter Orloff selbst konzertierte seinerzeit noch mit Mitgliedern der ersten Stunde und ist im Jubiläumsjahr seit 25 Jahren musikalischer Gesamtleiter des Schwarzmeer- Kosaken-Chores.

Dem Ensemble gehören auch drei der weltbesten russischen Instrumental-Virtuosen an, die nach dem Tod von Ivan Rebroff – quasi als dessen musikalisches Vermächtnis an seinen einstigen Weggefährten und Freund Peter Orloff – hier ihre neue musikalische Heimat gefunden haben.

Dank seiner starken Besetzung sei der Schwarzmeer Kosaken-Chor in der Lage, ein wirklich außergewöhnliches Programm aufzuführen, das weit über das hinausgehe, was man von einem Kosaken-Chor üblicherweise erwarte, schreibt der Veranstalter weiter. Wie zum Beispiel „Schwanensee“, „Leise flehen meine Lieder“ oder „Nessun dorma“.

Aus dem reichen Schatz der russischen und ukrainischen Musikliteratur stammen die „Abendglocken“ „Die zwölf Räuber“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Stenka Rasin“, „Das einsame Glöckchen“ und „Kalinka“. Es ist eine musikalische Reise durch das schneebedeckte Land von Moskau bis an den Baikalsee, von Kiew bis St. Petersburg mit Romanzen, Geschichten und Balladen.