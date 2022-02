„Perle sucht Sau“ für romantisches Tête-à-Tête

Ein Sesselchen, ein Teppich, ein Tisch. Und ein Boden voller verheulter Taschentücher. Keiner will Perle, aber Perle will einen Mann. Weshalb sie das Thema generalstabsmäßig angeht. „Perle sucht Sau. Von der Kunst, den Mann fürs Leben zu finden“ heißt die musikalische Kleinkunstkomödie, die Birgit und Oliver Nolte am Freitag und Samstag, 25. und 26. März, im Noltes in Überlingen zeigen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Steinzeitmann, Perlen-Blues, Shiatsu-to-go und Männer mögen langes Haar: die Lieder hat Birgit Nolte selbst geschrieben. Umgesetzt und arrangiert hat sie der Musiker Michael Lauenstein, der auch Akkordeon dazu spielt.

Kartenreservierung für das Noltes (Gunzoweg 1 in Überingen) telefonisch unter der Nummer 07551 / 831 02 22 oder übers Internet: www.noltes.biz.

Zutritt nur für 2G+, also für Geimpfte oder Genese mit zusätzlich einem negativen Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder einem negativen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt).