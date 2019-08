Schwer verletzt worden ist ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am Montag gegen 17 Uhr in der Straße „Zum Kretzer“ in Überlingen. Der Mann stürzte vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt vom Pedelec und verletzte sich am Kopf. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille.